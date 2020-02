Demoledor: se reveló pensión que recibe Melissa Klug de Jefferson Farfán y le llueven críticas en redes

para los hijos de ambos, además de los gastos que este asume por educación y salud. Ello tras el juicio por alimentos que la ‘Blanca de Chucuito’ le entabló a la ‘Foquita’.

Demoledor. El abogado de Jefferson Farfán reveló el monto que recibe Melissa Klug mensualmente para los hijos de ambos, además de los gastos que este asume por educación y salud. Ello tras el juicio por alimentos que la ‘Blanca de Chucuito’ le entabló a la ‘Foquita’.

Enrique Pardo Figueroa hizo el detalle de cada uno de los montos que en suma ascienden a 43 mil 300 soles aproximadamente. Las declaraciones las dio en un programa dominical, donde Farfán también habló de los problemas suscitados alrededor del avant premiere de su película ‘El 10 de la calle’.

"Son 8 mil dólares mensuales (24 mil soles) para el rubro de alimentación. Eso dividido en 30 días, es como 900 soles diarios para los dos pequeños, por lo que cada uno debería comer 450 soles y eso es un poco difícil, no?”, declaró el abogado de la ‘Foquita’.

El letrado indicó además que el futbolista de 35 años de edad les trae ropa cada vez que viene al país, o se las compra. Pero no es todo: “solo en el rubro de educación se gastaron más de 100 mil soles y, en temas de reposición de la salud, más de 32 mil soles”, dice el reporte de gastos de 2019.

Además, indicó que “los niños tienen una póliza contratada de más de 9 mil soles y, aparte, cada vez que los niños han tenido algún gasto por alguna situación y la señora Klug lo ha asumido, nosotros le hemos reembolsado el dinero”.

“Pero si sacamos los gastos de recreación de los niños entre el 2016 y 2019, se han gastado más de 53 mil dólares. Eso es un montón de plata. Solo es viaje y diversión de los niños y a la señora Klug, por gastos que ella ha tenido entre el 2016 y ahora, casi 40 mil soles”, afirmó Pardo Figueroa.

Las cifras suman unos 43 mil 300 soles mensuales del aporte de Jefferson Farfán para alimentación, educación, salud y recreación. Así, la demanda de reducción de pensión de la ‘Foquita’ busca que la rubia también aporte, dijo

“Creemos que de esa inmensa cantidad, hay una parte que ya le corresponde pagar a la señora Klug, sobre todo porque ella cuenta con recursos y que diga que no lo tenga, eso no es cierto”, dijo Pardo Figueroa.

“El hecho que yo tenga dinero, no significa que yo sea la única persona obligada a prestar alimentos. Tanto el señor Farfán tiene dinero, y eso es algo que no se cuestiona, tampoco se está diciendo que la señora Melissa Klug no tenga ningún dinero, ella ha dicho que tiene dinero, por consiguiente, quienes deben prestar alimentos a favor de los hijos son ambos padres”

Tras conocerse la noticia, la Klug recibió una oleada de críticas en las redes sociales. En Facebook, Twitter e Instagram, fue calificada como “abusiva”. “Hay padres que pasan 300 soles mensuales y otros ni un sol”, escribieron.