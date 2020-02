Premios Oscar 2020: “Joker” es la favorita del público para mejor película

Y llegó el día, donde el enemigo más icónico de Batman podría consagrarse en la entrega de los Premios Oscar 2020, que se realizará en el teatro Dolby de Los Ángeles. El film “Joker”que explica una nueva historia de un hombre que acaba desatando el caos en la ciudad ficticia de Gotham, es la favorita del público.

La cinta gira en torno a Arthur Fleck, un hombre con problemas mentales que tiene una vida muy desgraciada, hasta que decide luchar por encontrar la felicidad en un mundo marcado por el poder y el dinero. Pero muchas revelaciones lo marcan, como saber que su verdadero padre es Thomas Wayne.

Esa revelación movió los cimientos de todos los fans de Batman, ya que de ser así el Guasón sería hermano de su eterno enemigo, el Caballero de la Noche.

“Joker” es la favorita de la gala más importante del cine debido a que cuenta con once nominaciones, le siguen “The Irishman”, “1917” y “Once Upon a Time... in Hollywood”, que tienen diez candidaturas cada una.