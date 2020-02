Alondra García Miró habló por primera vez sobre “boda” con Paolo Guerrero

Tanto Paolo Guerrero como Alondra García Miró siempre evitan hablar de sus planes de boda, incluso la popular "Doña Peta", tan locuaz con los medios de comunicación, dice que sabe nada al respecto.

Pero por primera vez, la ‘ojiverde’ utilizó sus redes sociales para aclarar que todavía no tienen planes de matrimonio con el jugador de la selección nacional, esto ante las insistentes preguntas de sus seguidores sobre el tema.

“Voy a aprovechar de responder esta pregunta porque no les miento que más de la mitad de las preguntas es si me voy a casar o cuándo me voy a casar. Pero no chicas, todavía no me voy a casar, todavía no. Cuando me... cuando sea el momento yo les prometo que les voy a contar, se los prometo”, escribió.

El tema volvió a primer plano, luego que Alondra García Miró aseguró, en un mensaje, hace unos días, que quería casarse “para toda la vida”, declaración que desató innumerables comentarios en las redes sociales:

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, señaló.