Yahaira Plasencia niega que se haya hecho "arreglitos" estéticos

En una reciente entrevista, la cantante Yahaira Plasencia rechazo los comentarios de la periodista Magaly Medina, quien dejó entrever que la salsera se habría aumentado un par de tallas en el busto.

“No me he operado nada, por favor no estén diciendo cosas que no son. Han dicho que me he puesto chichis cuando es totalmente falso”, dijo categórica la intérprete del tema "Cobarde", que es todo un éxito en YouTube.

La “amiga” del futbolista Jefferson Farfán casi nunca responde a los comentarios y críticas de los hombres de prensa, pero esta vez dejó en claro que no se ha sometido a ningún “arreglito” en estos últimos meses.