Yahaira Plasencia aclaró quiénes son los hombres de su vida

Esta mañana, en una amplia entrevista, la cantante Yahaira Plasencia respondió sobre quiénes son los hombres más importantes en su vida.

Preguntada sobre el tema, la “Patrona” nombró a los siguientes: “Bueno para mí, el hombre más importante es mi padre y mis hermanos”.

Hace unos días, su "gran amigo", Jefferson Farfán, ante la misma pregunta dijo que su "mamá, su abuela y su hija", son las mujeres más importantes de su vida.

Asimismo, la salsera señaló que no le molesta que el futbolista no le haya nombrado cuando le preguntaron sobre las mujeres más importantes de su vida.

“No (me molesta que no me haya mencionado). Para nada. Familia es familia”, señaló la artista, cuyo reciente tema "Cobarde" supero los dos millones de vistas en YouTube.