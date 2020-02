Star Wars: temporada 2 de The Mandalorian llegará en octubre próximo

La Fuerza está de regreso. La segunda temporada de la exitosa serie de Star Wars, el Mandalorian se estrenará en Disney+ en octubre de este año, informó el CEO de la compañía del ratón, Bob Iger, en la convocatoria trimestral de ganancias de la millonaria empresa.

“La prioridad de Disney en televisión es estrenar la temporada 2 de The Mandalorian en octubre, y luego seguir trabajando en nuevas entregas de la serie”, explicó Iger.

El programa ha sido un gran éxito para el nuevo servicio de transmisión de Disney, y no solo por el adorable Baby Yoda, sino que también por lo buena y cautivadora que es su historia y trama.

Cabe idicar que Iger no solo anunció la esperada segunda temporada de esta serie, sino que confirmó que las series de Marvel, “The Falcon and the Winter Soldier” será estrenada en agosto y que “WandaVision” estará disponible en la plataforma en diciembre.