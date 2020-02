Melissa Klug: Yahaira y Jefferson “Que se decidan que cosa son”

Esta tarde, Melissa Klug se refirió brevemente a la relación que mantienen Jefferson Farfán con Yahaira Plasencia, que muchos califican de pareja sentimental, pero que ellos siempre aclaran que son solo buenos amigos.

"La blanca de chucuito" confesó que su relación con el papá de sus hijos menores es pésima, pero ante todo le pide al delantero del Lokomotiv de Moscú que se decida qué tipo de relación tiene con la intérprete de “Cobarde”.

“Primero que la oficialice, si ella hubiese actuado bien, créeme que yo hubiera permitido que mis hijos compartan tiempo con ella, pero primero que ellos se decidan que cosa son”, declaró Klug, señala la nota de El Popular.

Asimismo, lamentó no poder llevar una buena relación con el futbolista Jefferson Farfán Guadalupe, pese a haberlo intentado en varias oportunidades por el bien de sus menores hijos.

“Yo me llevo bien con los papá de mis otros hijos, pero como ya lo he dicho, aquí hay algo que no ha sanado, no por mi lado. Yo he levantado la bandera de la paz, el señor (Farfán) no lo ha querido, entonces yo no puedo hacer nada más”, añadió.