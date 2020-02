Daniela Darcourt acusó al hermano de Yahaira Plasencia de presuntos ataques en discoteca

La cantante salsera Daniela Darcourt denunció que fue agredida mientras se encontraba un concierto en Los Olivos.

La intérprete de 'Señor Mentira' culpó de los hechos al hermano y entorno de la también cantante Yahaira Plasencia.

''No sé si tiraron hielo, agua, trago, la verdad, pero creo que estaba el hermano de Yahaira y cuando vi eso, dije: mejor me quedo callada y sigo con el espectáculo'', indicó la cantante.

''La idea me imagino de ellos era llamar la atención o qué se yo, no lo sé'', agregó.

Por su parte, Jorge Plasencia, hermano de Yahaira, negó las acusaciones de Darcourt y aseguró que los responsables de los actos fueron cometidos por personas ajenas a él.

"A mí me molesta que me acusen. Es más fácil que ella averigüe o pida las cámaras. No puede ser tan ligera en decir algo que no es. Ella conoce al administrador y le puede pedir las cámaras", expresó.