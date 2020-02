Facebook: muere Max, el perrito que vendía cupcakes para pagar su tratamiento contra el cáncer

El can se había hecho viral luego de que fuera captado vendiendo sus dulces en una plaza de la ciudad de Hermosillo en México. Su dueña dio la dolorosa noticia y agradeció el cariño de todos.

Triste noticia. Max, un perro husky siberiano que se hizo viral y conmovió a Facebook por vender cupcakes nada menos que para pagar su tratamiento contra el cáncer, perdió la batalla y murió el último domingo 2 de febrero.

Max había saltado a la fama en las redes sociales luego de que fuera captado vendiendo los dulces en una plaza de la ciudad de Hermosillo, en México. Su dueña, la estilista de mascotas Yoselin Macías, fue la encargada de dar la triste noticia, pero agradeció a quienes siguieron su caso.

“Amigos, lamentablemente Max falleció (…) Les agradezco enormemente todo el apoyo que nos brindaron (…) tanto amor que nos mandaron de todas partes del mundo. Es una noticia muy dura pero lo que me consuela es que Max conoció el verdadero amor y no murió cruelmente en donde vivía”.

“Mi querido Max, no se me concedió verte jugar y correr como tanto lo deseaba pero se que cuando me toque partir serás lo primero que vea y prometo jugar mucho contigo. Te voy a extrañar mucho, apenas él sabe que tanto estaba pasando y aguantando y Dios sabe porque se lo llevó”, escribió.

Contó que, en sus últimas horas durante la noche del sábado, a Max se le veía muy cansado y con la respiración agitada. Sin embargo, cuando Yoselin se puso en contacto con la veterinaria que seguía su caso, le dijeron que solo podía reposar mucho, pues ya se encontraba en tratamiento.

“Max cenó bien, tomó agua y estaba descansando. Esta mañana a las 5 am entró a mi cuarto, cosa que él nunca hacía, él dormía en la sala y se quedaba allí, nunca voy a olvidar eso después durmió mucho a un lado de mi cama al lado mío, yo volví a dormirme y cuando desperté él ya había fallecido”, contó.