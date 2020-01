Yahaira Plasencia afirma que hijos de Jefferson Farfán debieron estar en el estreno de su película

La salsera habló por primera vez sobre los hijos del futbolista y Melissa Klug, aunque evitó referirse a la ‘blanca de Chucuito’.

Yahaira Plasencia habló. La salsera estuvo en un conocido programa de espectáculos y se pronunció por primera vez sobre los hijos de Melissa Klug y Jefferson Farfán. Ante la periodista Magaly Medina, sostuvo que los hijos de la ‘Foquita’ debieron estar en el estreno de la pelicula.

En todo momento, la intérprete de ‘Cobarde’ evitó hablar sobre la ‘blanca de Chucuito’ o su relación con el futbolista y solo se refirió a ella como “señora”: “Ese es un tema que nunca me he metido, nunca me ha gustado. Nunca he hablado de ese tema, ni tampoco pienso hacerlo” indicó.

Pese a ello, sí se pronunció por la ausencia de los niños del futbolista en el avant premiere de la cinta ‘El 10 de la calle’: “Se dijo mucho ahora en la alfombra roja, como que condicionando a que si voy yo los niños no van a través de una carta notarial”.

“Yo te soy sincera, ayer fue un momento especial para Jefferson, bastante bonito para él, era el estreno de su película, estaba compartiendo con la gente que más lo quiere y yo pienso que los bebes debieron estar ahí esté quien esté”, señaló la cantante de 25 años de edad.

“Yo no los conozco pero los respeto, porque son niños y debe ser difícil para ellos por la situación que viven sus padres. Yo he respetado, hasta ayer cada uno ha estado por su lado. Él ha estado tomándose fotos, yo he estado por mi lado”, agregó.

La Plasencia señaló que la noche del estreno fue la noche de ‘Jeffri’: “Fue una noche linda para él, muy especial para su mamá y sus hijos y yo pienso que ayer fue una noche especial para él y sus hijos debieron estar ahí”.