Chespirito: el día que una leyenda del cine mexicano reveló maltratos de Florinda Meza

Anabel Gutiérrez es una de las últimas leyendas vivas de la Época Dorada del cine azteca. Actualmente retirada y a sus 90 años de edad, dio una reveladora entrevista en noviembre.

El genio del mexicano Roberto Gómez Bolaños, ‘Chespirito’, nos regaló un universo de personajes tan inmortales y queridos como los clásicos de la vecindad del Chavo, aunque no todos tengan la fama de estos últimos. Es el caso de ‘Doña Espotaverderona’, mamá de la ‘Chimoltrufia’.

El personaje que nos sacó sonrisas en más de una ocasión fue interpretado por la primera actriz Anabel Gutiérrez, nada menos que una de las últimas leyendas vivas de la Época de Oro del cine mexicano. A sus 90 años ha compartido escenario con figuras como Pedro Infante, Sara García, Joaquín Pardavé, Mario Moreno ‘Cantinflas’, entre muchos otros.

En noviembre, Gutiérrez dio una entrevista para el programa ‘24xSegundo’, del canal Golden, con motivo de sus más de 50 años de carrera con innumerables producciones y premios. En ella, obviamente, no pudieron faltar sus historias detrás de cámaras en el programa ‘Chespirito’.

La trayectoria de Anabel, actualmente retirada, se alargaría hasta principios del 2000 con trabajos eventuales en televisión. Uno de ellos fue precisamente el de Chespirito, a mediados de los noventa. Allí, contó la magnifica relación y los mejores recuerdos que tiene del humorista.

“Roberto (Gómez Bolaños) era un hombre maravilloso. Yo lo quise mucho como compañero de trabajo... Lo conocí cuando trabajé en la película “Angelitos del trapecio” (1959), cuyo argumento él escribió; años después me invitó a interpretar un personaje en el programa Chespirito”, dijo.

“Me dijo: “Si te gusta, lo haces; si no te gusta, me lo dices”. Ya en Televisa me dijo: “Ve a vestuario a escoger tu ropa”. A mí me encantaba La Chimoltrufia, entonces me vestí igualito a ella… Ya grabado el programa, me preguntó: “¿Qué pasó?”. Le contesté: “¡Me encantó!, y me dijo: “Te quedas”, y me quedé”.

La actriz confesó que la cordialidad con Chespirito se extendió hacia todo el elenco del programa. No obstante, hubo una persona con quien no fue así: nada menos que Florinda Meza, aunque ella prefirió no decir nombres.

“Roberto era un pan, un hombre maravilloso… Conmigo fue una lindísima persona, igual que María Antonieta, Édgar… Todos menos… ¡Ya sabemos quién!”. “Omito nombres. Yo hacía muchos corajes con una persona”, contó. No obstante, acabó admitiendo que se trataba de ‘Florinda’”.

“Ese era el problema que había con ella; no digo que sea mala persona, pero tenía un carácter muy difícil. El día que me llamó Roberto, Florinda (Meza) me dijo: “Te voy a llevar al camerino”. Dije: “¿A mí, al camerino? ¿Para qué, Florinda?”.

“Para enseñarte a ser actriz”, respondió. Le dije “¡Ah!”. “Bueno, actriz eres de cine, pero de televisión no”, aclaró, y le pregunté: “¿Cuándo quieres que vaya al foro?”, y que la oye don (Emilio Azcárraga) Milmo. Me dolió su comentario porque dije: “¿Tantos años de carrera, tanta profesión y todo, y que me vengan a decir: ‘Te voy a enseñar a actuar?’”,

El último papel de Anabel Gutiérrez en televisión fue en la telenovela juvenil ‘Lola, érase una vez’ (2007).