George Lucas podría regresar a Star Wars pero si obtiene total control creativo

¿El padre de la criatura regresará a su rescate?. Lucasfilm pasó a ser de Disney en 2012, el imperio del ratón ofreció una suculenta cantidad de dinero a George Lucas y desde ese momento la Fuerza parece estar en más desbalance que nunca.

La trilogía terminada recientemente por Disney no era lo que los fans esperaban, pero muchos no pierden la esperanza de ver tiempos mejores.

Según nueva información de “We Got This Covered”, Lucas querría estar de regreso en la silla de mando, no obstante, su intención sería tener el control absoluto.

George Lucas no solo querría volver como mandatario creativo absoluto, también que traería consigo a Dave Filoni, quien estuvo al frente de Star Wars: The Clone Wars y Star Wars: Rebels, como su mano derecha.

La Fuerza aún tiene una última esperanza… solo el tiempo lo dirá.