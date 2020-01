Jossmery Toledo: así fue su desempeño en la PNP según programa de espectáculos

La joven suboficial, modelo e influencer continúa siendo blanco de las crítucas luego de que revelaran el que sería su expediente al interior de la institución.

Sigue en el ojo de la tormenta. La joven suboficial Jossmery Toledo, conocida tras la polémica por sus videos de modelaje en Tik Tok (uno de ellos usando su uniforme reglamentario), carrera alterna que la ha llevado a pedir su pase al retiro ante las críticas, ahora es cuestionada por su desempeño.

Ha vuelto a ser el programa de espectáculos de Magaly Medina el que sacó a la luz las que serían evidencias de que la joven de 27 años de edad no tenía un buen rendimiento al interior de la Policía Nacional del Perú. Según el informe emitido, Jossmery egresó de la escuela policial en 2012.

A pesar de que postuló dos veces para ascender de su rango de suboficial de tercera, no lo consiguió por falta de puntaje. En el 2015 y 2017 intentó ascender a suboficial de segunda, pero solo obtuvo 60 de 65 puntos requeridos, según indica su expediente personal.

No solo eso. Según lo mostrado, a lo largo de sus ocho años de carrera no registra condecoración, lo que indica que no tuvo ninguna actuación destacada. Ello sumado a la falta de capacitaciones y entrenamiento policial para mejorar el desempeño en sus destacamentos.

Por si ello fuera poco, la joven modelo e influencer en Instagram ha sido sometida en 10 ocasiones al régimen disciplinario por incumplir las directivas, descuidar su aseo, llegar tarde y retirarse temprano de su puesto de trabajo. Estas acciones le costaron sanciones de dos a seis días.

Quiere su retiro

Jossmery Toledo Coronel pidió esta semana su pase al retiro. Consultada al respecto, dijo que “han sucedido muchas cosas que me han llevado a tomar esta decisión” y señaló que la Policía ha puesto trabas para evitar la renuncia.