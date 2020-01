Tilsa Lozano: Jackson Mora se parece más a Shrek que al Príncipe azul

Esta vez, ante la insistencia de los periodistas, la exvengadora, Tilsa Lozano, habló ampliamente de su relación amorosa con Jackson Mora. Todos querían saber qué la llevó a formalizar con el luchador.

“Se conversó, se llegó a un acuerdo, me dijo argumentos que me convencieron y vamos a ver qué pasa. Estoy tomando las cosas con calma”, declaró la guapa modelo sobre su nuevo estado sentimental.

“Yo estoy viviendo mi momento y que dure lo que tenga que durar y mientras dure, lo disfrutaré y cuando se termine lloraré, así es la vida. Hoy estoy bien como estoy, estoy tranquila”, señaló.

Sobre qué es lo que le atrajo del luchador indicó: “Es que no te lo puedo contestar ahorita. A mí siempre me han gustado los feos, ¿Cuándo me han visto con un hombre churro?. Creo que no existe el príncipe azul, Creo que se parece más a Shrek que al ‘Príncipe azul”, añadió entre risas sobre Jackson Mora.