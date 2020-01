Star Wars: ”The Clone Wars" estrenó el trailer de su última temporada

La Fuerza está de regreso. La serie animada de “Star wars: The Clone Wa​rs”, que ocurre entre las películas “Attack of the Clones” y “Revenge of the Sith”, vuelve con una séptima y última temporada a nuestra galaxia.

La nueva plataforma de servicios streaming Disney+, trae esta nueva entrega de la saga creada por George Lucas, en un momento oscuro cuando cientos de fans no estuvieron satisfechos con la conclusión de la saga skywalker con “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

Esta séptima temporada final de Star Wars: The Clone Wars tiene 12 episodios y marca un retorno poco común para el show, pues la serie se emitió originalmente de 2008 a 2012, con la sexta temporada transmitiéndose solo por Netflix en 2014.

Cabe indicar que la nueva temporada de la serie ocurre durante el principio de los eventos de “Episdio III: Revenge of The Sith” la tercera entrega de las precuelas , se nos explicará el por que la ausencia de Ahsoka Tano en las películas principales y su salida de la orden Jedi.