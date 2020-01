Atroz: Janet Barboza denunció en medio de llanto que envenenaron a su perrito

Imágenes que conmocionan. Presa del llanto, la recordada animadora grabó el momento en que encontró a su mascota muerta esta mañana. Presa del dolor y la rabia, dejó mensaje en Instagram.

En shock. Janet Barboza, la recordada animadora, compartió terribles imágenes de crueldad animal en sus redes sociales. Entre lágrimas y desconsolada, subió un video a su cuenta de Instagram denunciando la muerte de su mascota, que fue envenenada.

La cajamarquina de 44 años de edad contó, totalmente descompuesta, que salió con su familia este miércoles y cuando regresó, encontraron inerte al animalito. “No entiendo cómo hay personas de tan mal corazón? ¿por qué? ¿qué daño les hacía?”, inquirió.

Para la popular ‘Rulitos’, que en los noventa se ganó el cariño de todo el Perú con su carisma y belleza en ‘La Movida...’ de Panamericana, el perrito que adoptó hace años era un verdadero miembro de la familia. “La tristeza de mi hija no tiene nombre” indicó.

“Que le llegue toda la maldición”

Aseguró que el can no merecía este horrendo fin, pues ya se encontraba en una edad avanzada.“Debía morir de viejito y no lleno de moscas (como lo encontré)”. Por esta razón, presa del dolor y la rabia, dirigió la peor condena para el autor de este acto atroz:

“Todo lo que se hace, se paga. Estoy grabando este video para que llegue a los ojos de esta persona y que le llegue mucha mala energía y toda la maldición de las personas que están viendo las imágenes. Esto no se hace a quienes amamos a los animales”.

“Al que lo hizo, no eres y no serás feliz”, sentenció. Y dio este mensaje: “Las personas que matan animalitos, son psicópatas. Denuncia si conoces a alguno”. Mira el video aquí.