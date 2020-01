Según Rotten Tomatoes, "Star Wars: The Rise of Skywalker" es la peor valorada de la saga

El episodio IX "Star Wars: The Rise of Skywalker", la última película de la saga galáctica creada por George Lucas, ha tenido reacciones encontradas. Mientras que un grupo de fans parecen satisfechos, no es así entre la crítica profesional.

Luego del estreno le siguió una oleada de duras críticas de ambas partes, tanto la crítica como el público, ya que se acusaba al Episodio IX de estar lleno de fan service en lugar de desarrollar una historia original.

Para la web Rotten Tomatoes se trata de la cinta con la peor puntuación de la saga. Y es que la cinta dirigida por J.J. Abrams, tiene tan solo un 52% de aceptación por parte de los críticos del portal, un 1% menos que "La Amenaza fantasma", que cuenta con un 53%, ambas consideradas por tanto como "malas".