Spotify creará playlists musicales para mascotas que se quedan solas en casa

A estas alturas ya no debería ser una novedad saber que nuestras mascotas sufren cuando se quedan solas en casa. La ansiedad por no estar con su dueño (acaso la presencia más importante en su vida) no solo ocasiona todo tipo problemas para el animalito, sino también para su amo, que puede llegar a casa y encontrar verdaderos desastres producto de dicha ansiedad.

Así que, en la era de la tecnología y la comunicación, la novedad la trae nada menos que Spotify, la plataforma de streaming de música por excelencia: Pet Playlists es la nueva herramienta que personaliza listas de reproducción especialmente para ayudar a tu mascota en esos momentos.

En Pet Playlists no solo habrá música para tu perro o gato. Tu hámster, ave(s) o hasta tu iguana también podrán disfrutar. La idea surge de un estudio que Spotify realizó en España, Estados Unidos, Reino Unido y Australia.

Dicho estudio arrojó que el 70% de los dueños de mascotas consideran relevante cuidar el bienestar emocional de sus engreídos, junto a que ocho de cada 10 personas creen que ellos también gustan de la música. Un 46% cree que esta los ayuda con el estrés.

Para comenzar a usar esta función, se debe ingresar en este enlace. Además, la compañía sueca señaló que también ha lanzado un podcast con música relajante, “elogios dirigidos a perros”, historias y mensajes narrados por actores para aliviar el estrés de las mascotas solas.