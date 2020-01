Star Wars: “The Mandalorian” superó todas las expectativas de Disney

La primera serie live-action ambientada en el universo de Star Wars a cautivado al público y se ganó el respeto de los seguidores de la franquicia creada por George Lucas, algo que el final de la saga “Star Wars: el ascenso de Skywalker” no pudo lograr.

Ante todas las expectativas y el miedo de tener un spin off no tan brillante como Rogue One: Una Historia de Star Wars, Pedro Pascal como el Mandalorian y el fenómeno del momento, Baby Yoda demostraron ser el dúo que la saga, los fans y la Fuerza necesitaban con urgencia.

El propio CEO de la compañía del ratón, Bob Iger, admitió recientemente que el show ha superado las expectativas de Disney y el resto del equipo de producción.