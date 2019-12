Melissa Klug lloró al contar que Jefferson Farfán le pidió reducir pensión para sus hijos

Melissa Klug reveló en una entrevista para un programa de entretenimiento que Jefferson Farfán le pidió reducir en un 60% la pensión de alimentos que le da a sus dos menores hijos.

''Siento que él tiene algo contra mí, porque esto es ya como un maltrato psicológico. En un año he tenido más de tres demandas que no está bien, o sea soy la madre de sus hijos, y ya yo creo que él ahora se está metiendo con mis hijos'', señaló la popular 'Blanca de Chucuito'.

La chalaca no pudo evitar quebrarse al hablar de los derechos de sus hijos y el poco tiempo que les dedica el futbolista peruano.

''Ustedes pueden ver las pocas veces que he salido a reclamar los derechos de mis hijos que obviamente yo ya me cansé era para que le dedicara tiempo porque a mí también me gustaría que mis hijos viajen con él, compartan'', dijo la expareja de Jefferson Farfán, quien terminó llorando ante las cámaras de televisión.

Asimismo, manifestó que está cansada de toda esta situación y hasta calificó como ''maltrato psicológico'' la actitud que recibe de parte del deportista.

''Él es el que se está perdiendo los mejores años de sus hijos. Yo en realidad ya me cansé de batallar, de pedirle tiempo, pero bueno ahora este es otro tema, es otra demanda y vamos a ver qué pasa. Yo estoy cansada de todo esto, a mí sí me encantaría decirle a Jefferson de que paremos con todo esto'', agregó.