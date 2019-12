Sheyla Rojas: Soy una mujer que trabaja y no me voy a meter con cualquier persona

Sheyla Rojas rompió su silencio y habló su estado sentimental tras haber sido relacionada con Valentino Lázaro, futbolista de Milán y Vicente Calderón, joyero mexicano.

''Yo soy una mujer que está soltera, que tiene amigos como todos tienen derecho a tener amigos. Yo creo que tenemos que dejar ese pensamiento tan retrógrada de decir que las mujeres no podemos tener amistades o no podemos disfrutar de la soltería'', sostuvo la modelo.

La popular 'Shey Shey' restó importancia a quienes la califican de ser una mujer ''interesada y frívola'' tras ser vinculada a hombres con dinero.

''No me molestan (esos calificativos). Yo sé lo que quiero, lo que me merezco. Yo soy una mujer que trabaja, que sale adelante y obviamente yo no me voy a meter con cualquier persona. Yo quiero estar con una persona que admire y que me sume. Si es que para las personas eso es ser interesada, lo respeto; para mí es ser una persona que sabe lo que se merece'', agregó.