Natalia Salas sobre ''billetera mata galán'': "El dinero deslumbra a una vaga"

Natalia Salas reveló que no tolera a los infieles y no se deja deslumbrar por el dinero en una pareja. La actriz fue directa en sus opiniones: "el dinero deslumbra a una vaga", dijo en respuesta al conocido dicho "billetera mata galán".

La actriz aseguró que nunca ha sido desleal en una relación. Si su pareja le deja de gustar, ella prefiere ser sincera y terminar. "Detesto a los infieles", dijo tajante a un diario local.

Salas recordó que, cuando tenía 18 años, estuvo en una relación que terminó porque su pareja tuvo actitudes machistas. Ella iba a empezar a trabajar en una serie y él le advirtió que no quería una enamorada que salga en televisión. "Le contesté: ''tu novia no va a salir, pero tu ex sí" sostuvo.

Finalmente, aprovechó para jalar las orejas a Lucero Jara, la joven ''ampayada'' saliendo de un hotel con Pedro Gallese. ''¿Qué puede tener adentro para irse a un hotel con un casado?', agregó.