Lucía de la Cruz revela que tuvo intimidad con Miguel el 'Chato' Barraza

La cantante criolla Lucía de la Cruz reveló en un programa de televisión que vivió un fugaz e intenso amor con el actor cómico Miguel el 'Chato' Barraza.

El romance se habría mantenido en secreto de sus padres. Según la intérprete de 'Yo perdí el corazón', Miguel Barraza y ella se encontraban en la peña donde trabajaba cantando.

"Miguelito iba con un maletín chiquito, él ha hecho cosas increíbles. Para mí es uno de los más grandes humoristas del Perú. Sí tuvimos intimidad en Huarmey, pero fue una sola vez", confesó.

Asimismo, hizo reír a más de uno al admitir que había un detalle que le impedía mantener intimidad con el humorista.

"Te lo juro que yo lo veía a Miguel y no podía tener intimidad, me reía", declaró entre risas. "Hasta ahora me acuerdo de su cara", agregó.