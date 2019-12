Shirley Arica sobre Christian Cueva: Es muy enano y su cara es rara

Shirley Arica habló sobre su 'affaire' que mantuvo con Jefferson Farfán hace varios meses, luego de que terminara su relación con Yahaira Plasencia.

''Estuve con él en su 'break' con Yahaira. Me lo chapé sí pues, pero no recuerdo dónde exactamente, es que fueron varias veces (...) Fue en realidad como un año entre ida y vuelta'', contó la modelo.

Sobre su relación con Christian Cueva, la popular 'Chica realidad' dijo que nunca pasó nada con el deportista, ya que no es su tipo de hombre.

''Me sacó a bailar, pero no es mi tipo. A mí físicamente Cueva no me gusta porque es muy enano, a mi gusto. Yo soy enana y necesito un chico alto. Es bien chiquito y su cara es rara'', sostuvo.