Batman: revelan título provisional para nuevo film del Caballero de la Noche

A pesar de que The Batman no llegará a los cines hasta dentro de dos años, la producción de la película ha todos los días da mucho de qué hablar. La primera bomba fue la controversial decisión de tener a Robert Pattinson como Bruce Wayne, hasta los rumores sobre los posibles candidatos para interpretar a los villanos que aparecerán en ella.

Ahora, se dio a conocer el título provisional de la cinta, mismo que podría contener algunas pistas sobre el tono de trama.

Según un reporte de Production Weekly, The Batman se filmará bajo el título de trabajo de Vengeance (Venganza) y se anunció que la producción tendrá lugar en los estudios de Warner Bros. en Reino Unido, lugar donde también se filmaron Justice League, Wonder Woman y Batman vs. Superman, entre otras.

Cabe indicar que si bien este título no dice mucho, podría presagiar la relación de Batman con villanos a los que se enfrentará.