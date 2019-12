Yaco Eskenazi confiesa que fue le fue infiel a sus exparejas

El ex 'chico reality' Yaco Eskenazi opinó ante cámaras sobre esta ola de infidelidades que vienen siendo descubiertas en las parejas de la farándula.

''Si en algún momento te equivocas, pues tienes que buscar la manera de resarcir el error, si es eso lo que quieres (...) Si una pareja se quiere separar, que lo haga y ya no hagas más daño'' , sostuvo.

El también conductor de televisión confesó que no perdonaría una infidelidad y que en sus anteriores relaciones si les fue infiel.

''No (perdonaría una infidelidad), No (he sido infiel), bueno ahora con Natalie no, pero antes sí, yo lo he dicho antes de conocer a Natalie y no era muy correcto, pero gracias a Dios, la vida me presentó así, conocí a Natalie y con ella conocí el amor''.