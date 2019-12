¿Reconciliación? Pedro Gallese y su esposa se volvieron a seguir en Instagram

Tras el ''ampay'' de Pedro Gallese saliendo de un lujoso hotel con Lucero Jara, hija del alcalde de La Punta, la esposa del futbolista dejó de seguirlo en Instagram y, además, cambió su nombre de perfil de Claudia Gallese a Claudia Díaz.

Luego, Pedro Gallese aprovechó ser entrevistado tras la victoria de Alianza Lima sobre el cuadro de Sporting Cristal parar ofrecer ''perdón'' a su esposa.

''Estoy feliz con el resultado de ahora y se lo dedico a mi señora, que sé que está pasando por momentos bastante difíciles por lo errores que yo he tenido (...) No me justifico, pero lo único que quiero es que me dé una oportunidad y pelear solamente por mi familia", dijo el portero de la Selección Peruana.

Hoy en día, las sospechas de una posible reconciliación de la pareja siguen en aumento, esto debido a que Pedro Gallese y Claudia Díaz se han vuelto a seguir en Instagram. Esta noticia fue difundida por Rodrigo González en una historia de la mencionada red social.