Robert Pattinson: “Batman no es un superhéroe”

Las declaraciones del actor no han gustado a todos los fans del hombre murciélago, ya que junto a Superman es uno de los superhéroes más icónicos del universo de DC.

Robert Pattinson en ojo de la tormenta de los fans de Caballero de la Noche. Batman es una de esas películas de superhéroes que siempre que se estrena una nueva versión, rompe con las ventas en taquilla y al parecer la nueva entrega que está por llegar, tiene un protagonista que no es del agrado de todos.

Matt Reeves será el director de la nueva película de ‘The Batman’, esta noticia ha sido muy bien acogida entre el público ya que Reeves tiene un currículum impresionante: ha dirigido “El amanecer del planeta de los simios” o “Déjame entrar” entre otras.

Pero la noticia que ha enfadado a los fans ha sido la de quién interpretará al caballero oscuro ya que Robert Pattinson puso en duda si Batman es realmente un superhéroe o no.

“Batman no es un superhéroe. Es raro, siempre me niego a ello. Soy de los de: No cuenta, necesitas tener algo así como poderes mágicos para ser un superhéroe”, ha asegurado el actor en unas declaraciones a una revista.

Lo cierto es que este debate no es algo nuevo, desde hace muchos años Batman salva el mundo pero no a base de poderes sino por medio de tecnología, ingenio y sobre todo por el mucho dinero que tiene en sus cuentas bancarias.