Tilsa Lozano: estilista revela que modelo continúa viéndose a escondidas con Juan Manuel Vargas

Terremoto en la farándula. Tilsa Lozano vuelve al ojo de la tormenta. La ex 'Vengadora' habría continuado viéndose con Juan Manuel Vargas hasta hace poco, según le ha revelado el exestilista de la modelo a Rodrigo González.

''Hola, Rodrigo. Soy Daniel Bernal y he sido el estilista de Tilsa Lozano durante 7 años. Hoy día te voy a contar que sí se sigue viendo con el Loco Vargas hasta que yo he dejado de trabajar con ella'', indicó inicialmente.

''Su asistente, Camila, es su alcahueta. Ella es la que le tapa todas sus hazañas que hace a escondidas'', agregó. Asimismo, el también asesor de imagen se refirió a la relación de la ex 'Conejita Playboy' con el luchador Jackson Mora.

''Ella no está con este señor, el ex de Olinda Castañeda porque le gusta, sino porque está alto en plata. Dicho por ella, porque me lo ha dicho a mí mismo'', manifestó.