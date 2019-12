¿Sheyla Rojas tiene una relación con jugador del Inter de Milán?

Luego de que un medio de comunicación especulara que Sheyla Rojas viajó a Europa porque estaría saliendo con el futbolista Valentino Lázaro, la popular la ex 'chica reality' se pronunció sobre el tema y aseguró que está soltera.

''Se han especulado muchísimas cosas, en todo este tiempo que yo vengo estando soltera me han relacionado con un montón de personas y no por lo que puedan decir las otras personas tengo que aclarar o desmentir. Yo creo que mi vida privada es mi vida privada'', sostuvo la popular 'Shey Shey'.

''Todos tenemos derecho a poder salir, conocer, pero también a veces la gente y la prensa es muy malintencionada y me han relacionado con un montón de personas que realmente no son verdad, yo creo que también hay que respetar mi vida personal'', agregó.

Al ser consultada sobre una posible relación con el jugador del Inter de Milán, la modelo aseguró que no conoce de fútbol y remarcó que continúa soltera. ''No soy conocedora del fútbol. Tuve la oportunidad de viajar, lo puse en mis redes sociales. Más detalles no tengo por qué decirlos. Estoy soltera'', finalizó.