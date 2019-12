Olinda Castañeda revela que Christian Cueva la invitó a viajar a Brasil, ¿aceptó?

Christian Cueva continúa en el ojo de la tormenta. Olinda Castañeda reveló este último fin de semana que el seleccionado la invitó a viajar a Brasil, pero ella se negó rotundamente.

''Me escribió y me dijo que fuera a Brasil. Yo pensé que era un contrato o algo, pero al enterarme de todo, lo rechacé. Él me escribió por redes sociales y lo que pasa es que nosotras (las modelos) estamos expuestas a ese tipo de peticiones'', sostuvo.

Asimismo, Castañeda lamentó que las modelos reciban este tipo de ofrecimientos debido al trabajo que realizan. ''Este es un trabajo que ayuda. Dios nos dio esta figura (...) Lo que pasa es que este tipo de propuestas nos pasan a todas las modelo o chicas lindas de alguna oficina", indicó.

Recordemos que Chris Soifer y Vania Bludau también aseguraron que Cueva les escribía cuando ya estaba casado con la madre de sus hijos.