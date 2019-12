John Kelvin a esposa de Pedro Loli: Deberías darle una oportunidad

Tras la difusión de unos videos sobre las presuntas infidelidades que habría cometido Pedro Loli durante su relación con su pareja Fiorella Méndez, John Kelvin se pronunció sobre el escándalo y salió en defensa de su amigo.

"Depende de lo que ella quiera para su familia, si la quiere conservar y es una mujer inteligente debería darle una oportunidad, todo depende de ella. En mi caso, yo sí he perdonado infidelidades", sostuvo el cante a un medio local.

Incluso, el cumbiambero se mostró apenado por la situación de Pedro Loli y le pidió que recuerde que Fiorella Méndez es la madre de su hijo.

"Vi por televisión lo que pasó y me apena la situación, el único que puede solucionar el problema es Pedro con su pareja, él tiene que pensar qué es lo que quiere y recordar que Fiorella (Méndez) es la mamá de su hijo, por lo que van a estar atados de por vida", acotó.

Pero eso no fue todo, John Kelvin también 'jaló las orejas' a su compañero y le recordó que primero siempre está su familia. ''Él (Pedro) tiene que que pensar qué es lo que quiere y recordar que Fiorella es mamá de su hijo", dijo el cantante. "Si ya no hay amor, tienes que decirle a tu pareja y terminar en los mejores términos, pero mientras sigas con tu relación, respétala y no hagas lo que no quieres que te hagan'', agregó.