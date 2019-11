Mujer permite que su pareja le sea infiel a cambio de regalos

Una mujer, de 61 años de edad, afirma haber mantenido una exitosa relación de diez años con su novio Greg, y reveló que la clave de su éxito se debe a que no viven un noviazgo que sigue las normas o reglas como cualquier otra relación.

La mujer identificada como Maria-Louise Warne, reveló en un programa de televisión que suele dejar a su pareja divertirse, ser libre y tener intimidad con otras personas, que después son compensadas con algún tipo de regalo.

''La gente puede pensar que estoy loca, pero no me importa que mi pareja me sea infiel en Navidad. Además, prefiero saber a qué me tomen el pelo", comentó Warne.

Según el testimonio de la mujer, cuando llevaba un año de noviazgo con Greg, éste le aclaró que no creía en el concepto de fidelidad. Según Maria-Louise, su novio Greg le ha dejado siempre en claro que, para él, tener intimidad con otras mujeres no significa nada, ya que es como cepillarse los dientes o cortar el césped del jardín.

Por si fuera poco, la mujer reveló que otra de las razones por las que deja que su pareja le sea infiel, es porque una vez tiene aventuras después recibe costosos regalos como compensación por la infidelidad realizada.