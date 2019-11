Superman: Henry Cavill seguirá siendo el Hombre de Acero

El Hombre de Acero regresará pronto. Los rumores sobre una posible salida de Henry Cavill del universo de DC no son nuevos. El actor, que personificó a Superman en tres películas para Warner, ha sido el foco de múltiples reportes en donde se señalaba que sería reemplazado inevitablemente.

Lo cierto es que Cavill no está listo para colgar la capa y dejar de ser el superhéroe más poderoso y en una entrevista con Mens Health con motivo de su próxima aparición en la serie The Witcher, Cavill dijo que él sigue siendo Superman y rechazó todos los rumores que apuntan a su posible salida del universo de DC.

“La capa está en el armario. Todavía es mía... No me voy a sentar tranquilamente en la oscuridad mientras todo esto está sucediendo. No he renunciado al papel. Todavía tengo mucho que dar por Superman. [...] Quiero reflejar los cómics. Eso es importante para mi. Hay mucha justicia por hacer para Superman” afirmó Cavill.

De momento Henry Cavill se encuentra ocupado en The Witcher, la serie para Netflix que ya ha confirmado su segunda temporada.