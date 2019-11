Star Wars: The Rise of Skywalker: ¿George Lucas volvió para salvarla?

Desde que George Lucas vendió Star Wars a Disney, una gran perturbación invade la Fuerza. Y es que los films producidos por la casa del ratón Mickey no han logrado complacer a los verdaderos fans de la saga galáctica.

El Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker parece que se ha convertido en un auténtico problema para Disney y Lucasfilm y desde hace meses circulan rumores en donde afirman que no han podido cerrar por completo la producción; ya que la película habría fallado estrepitosamente en las pruebas de audiencia.

Ahora las cosas se han elevado a un punto de mayor tensión, luego de que el leaker y youtuber famoso Overlord DVD subiera un nuevo video con información sobre los problemas de la post-producción del Episodio IX. En donde se relata todos los problemas por los que han pasado para cerrar la película. Llegando a un punto tal de crisis que tuvieron que pedirle a George Lucas que volviera para arreglar la cinta.

Los rumores afirman que Lucas sugirió el regreso de Anakin y Luke Skywalker pero también habría creado un nuevo personaje de la dinastía Skywalker que estuvo oculto durante las otras dos películas. Y con ese elemento se habría apoyado para cerrar la cinta de una manera más satisfactoria.

Ahora son rumores pero faltan un mes para que todo sea revelado y la Fuerza ocupe nuevamente el lugar que siempre tuvo ¿o no?, ¿una luz de esperanza es el bebé Yoda que ha llegado para el rescate?... muchas son los preguntas.

El día del estreno lo sabremos.