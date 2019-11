Rosángela Espinoza: ''Está dentro de mis planes a futuro postular al Congreso''

Rosángela Espinoza fue tentada para postular al Congreso de la República en las elecciones parlamentarias que se desarrollarán el 26 de enero del 2020 y contó que algunas agrupaciones políticas se acercaron a ella para convencerla de participar en los comicios. Sin embargo la 'chica reality' rechazó la propuesta porque considera que debe culminar sus estudios antes de pretender llegar a algún cargo público.

"En realidad está dentro de mis planes a futuro postular al Congreso, pero por ahora quiero terminar mi carrera, hacer las cosas bien porque si postulo ahora me van a decir: ay, que estudios tiene. Quisiera postular más adelante con un título que me respalde. Que digan que soy profesional y que aportaré algo en el Congreso, que no me vean ahorita como la 'chica reality', porque es conocida, mediática, que entró por eso, no quiero", expresó.

Con respecto a los diferentes personajes del espectáculo que decidieron postular para alcanzar una curul en el Parlamento, dijo que el público verá si vota por ellos, pero que por su parte no quiere ser ninguna improvisada.

"Si deciden postular en este momento, bueno, verán si el público vota por ellos, por mi parte yo quiero prepararme, no quiero ser una improvisada", manifestó.