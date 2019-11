Christian Domínguez exige a Isabel Acevedo que le devuelva camionetas

Christian Domínguez continúa en el ojo de la tormenta. El líder la 'Gran Orquesta Internacional' se refirió a las camionetas que se encuentran a nombre de Isabel Acevedo. El cantante aseguró que esperará que su expareja haga lo correcto y las devuelva pues él las compró.

Asimismo, explicó por qué puso los vehículos a nombre de la ex 'chica reality'. ''Es un tema que ha salido de la propia boca de ella, que yo lo puse a su nombre porque tengo un tema de un divorcio. Yo de eso no quiero hablar mucho'', expresó.

Pero aclaró que, llegado el caso Chabelita no se las regrese, él tendrá otro tipo de palabras en contra de ella. "Solo espero que haga lo correcto, como todo el mundo lo ha dicho. Si no hace lo correcto, igual se van a hacer las cosas. Prefiero que cada uno haga las cosas bien. Más adelante si esto no funciona como debe funcionar, hablaré más cosas", finalizó.