¿Christian Domínguez confirmó relación sentimental con Pamela Franco?

Christian Domínguez continúa en el ojo de la tormenta. El líder de la Gran Orquesta Internacional se pronunció tras la difusión de un nuevo video donde aparece besándose con la bailarina de 'Alma Bella', Pamela Franco, y señaló que tipo de relación tiene con la también cantante.

El cumbiambero descartó tener una relación formal con Pamela Franco y precisó que solo son "salientes exclusivos".

''¿Quién te ha dicho que lo hemos negado?, no tampoco (somos pareja) yo lo he dicho hasta el cansancio, somos salientes exclusivos'', dijo el ex 'chico reality' a un programa de entretenimiento.

Con respecto al primer ampay con Pamela Franco, Domínguez afirmó que no existió un beso, ya que aún no tenían nada, pero aclaró que ahora todo es distinto.

"Eso no fue un beso, no le llegué a besar en los labios. Recién estamos saliendo hace unos ocho días, o sea de manera constante, ya no como 'patas'. Lo que no podemos hacer es oficializar, ni casar mañana porque simplemente me pidan que tengo que decir algo", agregó.