"John Wick 4": confirman fecha de nuevo film para el 2021

El portal Comicbook acaba de comunicar que la cuarta entrega de "John Wick" ya tiene fecha de estreno. "John Wick 4" se estrenaría el 21 de mayo del 2021. El portal también indica que la noticia de una cuarta película fue confirmada a través de un mensaje de texto, utilizado por el mismo servicio que reveló el primer tráiler de la tercera entrega de la saga protagonizada por Keanu Reeves.

Como se recuerda, la primera entrega recaudó US$88.8 millones y la segunda un total de US$171.5 millones a nivel mundial, la segunda parte repitió el plato y "John Wick: Chapter 3 - Parabellum", en su primer día se impuso ante la película más exitosa de Marvel Studios, "Avengers: Endgame".

Cabe indicar que de acuerdo con el reporte de We Got This Covered, "John Wick: Chapter 5" ya está en camino, no va a llevar al mismo tiempo que la 4, pero ya es una realidad y el estudio ya se está preparando pare realizarla.