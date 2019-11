¿Sabes cuántos años vive un gato?

El gato no necesita mucho para vivir tranquilo, y a pesar de eso es un animal biológicamente complejo y sociológicamente fascinante.

Generalmente los gatos viven más que los perros. Mientras que uno callejero presenta una esperanza de vida de 3 a 6 años, uno que vive en un hogar con todas las comodidades y los mimos necesarios, tiene una perspectiva de más de 12 años. Incluso un gato bien cuidado puede vivir hasta 20 años o más.

Calcular la edad real (medida en años humanos) de un gato no siempre es sencillo, ya que el tiempo no pasa igual de rápido durante los primeros años de desarrollo que cuando el gato ya es adulto. El gato no necesita mucho para vivir tranquilo, y a pesar de eso es un animal biológicamente complejo y sociológicamente fascinante.

Hoy en día incluso existen calculadoras online para saber la edad ‘humana’ de nuestro gato. En este sentido, el primer año de vida del gato equivale a 15 años de edad en humanos, mientras que el segundo año solo equivale a 10 años humanos. Cuando el felino es completamente adulto, sin embargo, cada año gatuno equivale a 4 años humanos.

Así que si tienes uno de estos compañeros felinos, este estará por muchos años junto a ti si lo lenas de mimos y mucho cariño, pero sobre todo si sabes respetar su espacio y sus costumbres, recuerda que uno no elige al gato, el nos escoge a nosotros.