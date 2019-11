El 'Puma' Carranza pone en práctica sus clases de inglés: ''The U is the U''

José Luis 'El Puma' Carranza sorprendió a todos sus seguidores cuando contó que está tomando intensivas clases de inglés para su futuro viaje a Disney.

''My name is Jose Luis'', respondió el ídolo de Universitario de Deportes ante la pregunta de su profesor sobre cuál es su nombre. Además, él indicó que quiere llevar a sus nietos al mundo Mickey y pasar más momentos en familia: ''Nunca es tarde para aprender, me estoy preparando para ir a Disney'', contó.

El exjugador no podía dejar de mencionar su famosa frase, “la 'U' es la 'U'” pero esta vez lo dijo en inglés, que de inmediato causó gracia en sus compañeros. ''The U isthe U'', finalizó.