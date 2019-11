Christian Domínguez deja abierta posibilidad de mantener una relación con Pamela Franco

Christian Domínguez continúa en el ojo de la tormenta luego finalizar su relación con Isabel Acevedo en medio de la difusión de un 'ampay' lanzado por en un programa de espectáculos, en el que se le observa besando a la bailarina de 'Alma Bella', Pamela Franco.

Pese a la polémica, el ex 'chico reality' no dudó en afirmar que está saliendo con la también cantante y no descartó que puedan tener una relación sentimental en el futuro.

"Sí salgo (con ella), pero como amigos, no tenemos nada que ocultar (...) No sé si vamos a tener algo, pero ojalá. No atraca. Ella es súper guapa y buena persona", mencionó en una entrevista con un medio local.

El líder de la Gran Orquesta Internacional afirmó, para poner paños fríos a los rumores, que solo salen en "plan amical". "Para mí, salir es ir al cine, a cenar, pero encontrármela en un gimnasio no es salir. Quedamos en ir a un karaoke, pero todavía no atraca", agregó.