Daredevil: Charlie Cox seguirá dando vida a Matt Murdock

Se acabaron las especulaciones el mejor Daredevil continuará en el universo de Marvel. El diablo de hell's kitchen es no de los superhéroes más emblemáticos de los cómics y vuelve a escena después de varios meses en el limbo a consecuencia de la cancelación de la serie de Netflix.

Una noticia que ha provocado la alegría máxima entre los incontables fans del personaje ya que las principales dudas radicaban en si apostar por un reinicio del personaje o si seguir apostando por la magistral interpretación de Charlie Cox.

Según We Got This Covered, la decisión ya habría sido tomada y Cox seguirá dando vida a Matt Murdock durante unos cuantos años más ya dentro del Universo Marvel.

Cabe indicar que hace unos días se filtró que Cox daría vida a Daredevil en la nueva cinta de Spiderman.