Star Wars: Liam Neeson regresaría en las nuevas entregas de la franquicia

El portal We Got This Covered, asegura que Liam Neeson retornará a la franquicia como el maestro jedi, Qui-Gon Jinn, aunque se desconoce si se tratará de una película o una serie de la nueva plataforma de Disney +. El maestro Jedi apareció por única vez en “Star Wars: Episodio I - La Amenaza Fantasma” como maestro de Obi-Wan Kenobi, pero tras su muerte a manos de Darth Maul no se volvió a saber de él hasta “Star Wars: Episodio III - La Venganza de los Sith”, donde Yoda le revela a Obi-Wan que su antiguo maestro lo logró contactar desde el más allá.

Todo parece indicar que regresará en flashbacks de las series, y interactuará a través de La Fuerza con diferentes personajes.

Lo cierto es que por el momento no hay mayor información ya que se mantiene total reserva, así como se hizo con McGregor y con Ian McDiarmid, a quien veremos nuevamente en “Star Wars: The Rise of Skywalker” como el emperador Palpatine.

Cabe señalar que Darth Maul, uno de los personajes favoritos de la saga, también está en los planes de Disney para los nuevos proyectos que está desarrollando para su nueva plataforma de streaming.