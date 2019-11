Brunella Horna calificó de ''fijona'' a madre de Richard Acuña

Brunella Horna disfruta de vacaciones en México junto a la madre de su enamorado Richard Acuña. Sin embargo, poco antes de viajar no dudó en hablar sobre la relación que mantiene con su suegra Carmen Rosa Núñez.

''Primera vez que vamos a viajar juntas, así que voy a hacer mis puntitos para que me quiera porque Richard es su hijo engreído, lo adora. Siempre me manda mis chiquitas, espero que ahora ya me quiera mi suegra'', expresó la modelo.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que Brunella Horna hizo un sorpresivo comentario en el que calificó de "fijona" a la madre del excongresista.

''Mi suegra es súper fijona. Ella se da cuenta de todo y por eso me voy a portar muy bien, me voy a levantar temprano, voy a ser puntual, todo. Me voy a exceder en que mi suegra me quiera'', agregó.