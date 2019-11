Tony Rosado a Magaly Medina: ''Distinguida dama, ya te olvidé''

Tony Rosado, durante un concierto en 'Las Caras de Atahualpa', ''felicitó'' a Magaly Medina por sus más de 20 años en la televisión. El líder de la Orquesta Internacional Pacífico, usando groserías, no dudó en enviar un polémico saludo a la periodista.

''Feliz aniversario, ¿22 años, no? 22 años, Magaly. Cómo te quiero. Cómo te quiero, conch********. Magaly, el billete no es felicidad. Esto es felicidad. Magaly, yo le canto a todo el mundo'', precisó.

''Yo sé que estás esperando esa canción. Distinguida dama, ya te olvidé. Ya te olvidé, conch********. Ya te olvidé'', finalizó el cumbiambero.

A pesar de los insultos, la popular 'Urraca' tomó con humor el saludo que le envío el 'Ruiseñor de la Cumbia': ''¿En el fondo nos quiere Tony Rosado? (Risas) Cómo me hace reír. Ya no me puedo molestar, me da risa. Esto es la felicidad también, no sabes lo que a mi me gusta hacer este programa'', aseveró.

''Si hay público que lo sigue, ese es su problema. Yo no iría a su concierto a escuchar lisuras, pero respeto si hay gente que le gusta. Hay que respetar, tolerancia la tengo. En un momento, el señor le faltó el respeto a las mujeres. Por lo menos, ahora lo hemos obligado a que diga 'distinguida dama'. (Risas)'', concluyó.