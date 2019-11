Jugador profesional de 'Fortnite' es expulsado de por vida por hacer trampa en una partida

Probablemente sea el fin de la carrera profesional del jugador de Fortnite Jarvis Kaye, pues Epic Games decidió expulsarlo por utilizar un bot que le permitía marcar a los enemigos para tenerlos localizados.

El joven pertenece al Clan FaZe, organización de eSports dirigida por su hermano, el youtuber FaZe Kay. Según explicó Dexperto, aunque Jarvis estuvo usando esta herramienta en su cuenta secundaria, no en la que utilizaba para competir, la desarrolladora decidió expulsarlo permanentemente.

Jarvis Kaye subió un vídeo este domingo en el que mostró su sorpresa por la decisión de Epic Games. "Recientemente, he publicado algunos vídeos en los que he usado aimbot en modo Solo y Playground. En todo lo que estaba pensando mientras hacía esos vídeos era en lo entretenido e interesante que sería para los espectadores", explicó en su canal de YouTube. "Ni siquiera se me ocurrió que Fortnite podría desterrarme de por vida por esto".

El joven comenzó a llorar, pidió disculpas a la compañía y aseguró que entendía la penalización por el error que cometió. Aun así, no veía su vida sin Fortnite porque era lo que más amaba: "Es una verdadera locura el gran impacto que tuvo en mi vida. No estaría aquí sin este juego. Ni siquiera estoy seguro de lo que estaría haciendo en este momento si Fortnite no fuera algo para mí".

Sin duda alguna, es un duro golpe para el gamer y una decisión que ha hecho que muchos jugadores critiquen la dureza de esta determinación y otros se muestren a favor de la penalización puesta por Epic Games.