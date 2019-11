Guns N 'Roses: Axl Rose sufre aparatosa caída en pleno concierto

El cantante de la mítica banda de rock, Guns N 'Roses, Axl Rose, recibió un duro golpe anoche por una caída de espaldas contra el escenario en medio de un concierto en Las Vegas, aunque pudo completar su actuación. La aparatosa caída se registró en el Coliseo del Caesars Palace en Las Vegas, como parte del tour de Guns N 'Roses, de su gira “Not in this Lifetime... Tour”, que los traerá a Sudamérica el año próximo.

En medio de la canción “Knockin’ at Heaven’s Door”, y con el público disfrutando de la actuación, el cantante dio algunos pasos hacia atrás y cayó repentinamente de espaldas, lo que hizo que su sombrero de cowboy volara por los aires.

Tras el impase logró levantarse y continuó con el show. Sin embargo, se fue al costado del escenario, tomó una toalla y limpió el área del escenario donde resbaló.

Mira el video aquí: