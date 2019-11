¿Anakin Skywalker regresará para el final de Star Wars?

Una de las sagas cinematográficas más importantes de todos los tiempos concluirá este año con el Episodio IX, El Ascenso de Skywalker. Este film terminará la saga que George Lucas inició en 1977 y tal vez el retorno de un personaje especial pueda hacer su gran aparición, Anakin Skywalker regresa a Star Wars de un modo que hace a los fans sospechar.

Hayden Christensen fue el actor que le dio vida al personaje que después se convertiría en el temido Darth Vader, en el segundo y tercer episodio y desde hace tiempo que se maneja la teoría de su inminente regreso a ‘The Rise of the Skywalker’ ya que el personaje de Kylo Ren tienen un fuerte fanatismo hacia su difunto abuelo.

Usando la Fuerza, nos damos cuenta que toda la saga intergaláctica gira entorno a este personaje desde su niñez, su vida como un Jedi, su caída y su transformación en el antihéroe más grande de todo el universo, Lord Vader.

Hace unos días la cuenta oficial de Star Wars en Facebook e Instagram compartió imágenes de Christensen en la nueva atracción de Disneyland, Galaxy Edge, donde lo vemos dentro del Halcón Milenario y regalar una lightsaber que él mismo creó a una niña.

Mucho se ha dicho sobre el cierre de la saga Skywalker, según su director, J. J. Abrams será algo que tendrá felices a todos los fans y un épico y merecido final a la saga.

No olvidemos que la serie de Obi-Wan Kenobi está en proceso, donde Ewan McGregor volverá a interpretar dicho papel que estará situado entre importantes episodios, por lo que verlos juntos podría ser una realidad, un duelo previo a “Una Nueva Esperanza” entre maestro y aprendiz, podría ser una realidad no muy lejana.