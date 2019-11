Camilo tras cancelación de concierto: ''A mí no me están pagando nada''

Luego de la cancelación del evento ''Halloween de Moda'', uno de los artistas que se presentaría en dicho concierto, Camilo, utilizó las redes sociales para enviarle un mensaje a todos sus seguidores.

"Sé que teníamos una cita esta noche, una cita que es importante para ustedes y también es muy importante para mí. Sé que se suspendió, pero es una cuenta regresiva hasta que nos podamos ver. El año que viene empieza nuestra gira y Perú es uno de esos lugares que tenemos que visitar porque un pedazo de nuestro corazón está aquí con ustedes", dijo el cantante colombiano a través de sus historias de Instagram.

Asimismo, el intérprete de 'Tutu' decidió hablar con algunos de sus seguidores personalmente y sorprendió al revelar que él no recibiría nada por presentarse en el evento por Halloween.

''No vamos a poder cantar en el concierto de esta noche, a mí no me están pagando nada por este concierto, yo vine a cantar con mi guitarra porque me hacía mucha ilusión, incluso aunque es un concierto con boletos vendidos, yo no estoy ganando nada, para mí es un concierto promocional'', agregó.